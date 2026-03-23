Суперкомпьютер назвал фаворита на победу после 22 туров РПЛ

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является идущий на втором месте в турнирной таблице с 48 очками «Зенит» из Санкт-Петербурга, чьи шансы на титул оцениваются в 58,5%. Второе место занимает действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы «Краснодар» (37,8%, 49 очков). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (2,8%), «Балтика» (0,5%), ЦСКА (0,2%) и «Спартак» (0,1%).
После ухода на зимнюю паузу «быки» считались главными фаворитами с 40,4%.
После перехода на систему «осень-весна» в 2012 году зимний чемпион выигрывал титул в 10 из 12 случаев. Единственными исключениями были «Зенит» в 2014 году и «Краснодар» в 2024 году.
В следующем туре «Зенит» 4 апреля на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». Калининградская «Балтика» 5 апреля на выезде проведет матч против махачкалинского «Динамо». ЦСКА 4 апреля приедет в гости к тольяттинскому «Акрону». «Спартак» 5 апреля на своей арене примет «Локомотив».