В «Црвене Звезде» опровергли отказ Станковича играть со «Спартаком»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отреагировал на слухи о том, что главный тренер клуба Деян Станкович отказался от товарищеского матча со «Спартаком» в июле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в «Mash на спорте» сообщили, что экс-наставник «Спартака» Деян Станкович отказался играть с красно-белыми и выбрал «Зенит», поскольку считает, что московский «Спартак» слабее коллектива из Санкт-Петербурга. В настоящий момент «Зенит» и «Црвена Звезда» обсуждают последние детали контрольного поединка, который планируется провести 12 июля на «Газпром Арене».

«У нас запланирован матч с “Зенитом” в июле, и это вполне нормально, ведь мы играем с “Зенитом” каждый год. Никто из “Спартака” не связывался с нами по поводу этого матча, и неправда, что Деян Станкович делал какие-либо заявления относительно товарищеских матчей», — приводит слова Терзича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024-го по ноябрь 2025 года. Под руководством 47-летнего тренера красно-белые сыграли 64 матча, 37 из которых завершились победой, десять — ничьей и 17 — поражением.

В текущем сезоне после 22 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 48 очками. «Спартак» расположился на шестой строчке с 38 баллами.

Станкович ранее уже возглавлял «Црвену Звезду» с 2019-го по 2022 год, также специалист работал в «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». Команды под его руководством трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.