Семак о проблемах Дурана в «Зените»: Ждем, когда он адаптируется

22-летний Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского клуба «Аль-Наср» до конца текущего сезона за €2,75 млн. Он провел за петербуржцев шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).
В последних матчах РПЛ Сергей Семак неизменно делает выбор в пользу Александра Соболева, а колумбийский новичок выходит лишь на замену, получая минимальное игровое время.
— Сергей Богданович, два вопроса по персоналиям. Первый — по поводу Джона Дурана. Есть мнение, что отчасти его подписание — это дополнительная мотивация Александру Соболеву, чтобы он улучшил свою результативность, и по факту мы видим, что он ее улучшает, в то время как у Джона два гола, и оба с пенальти — с игры ни одного мяча. В этом смысле не считаете ли вы его подписание провалом или ошибкой на данный момент? Со спортивной точки зрения.
— Во-первых, мы подписали его для того, чтобы была у нас конкуренция в атакующей зоне: с уходом Матео Кассьерры остался один Соболев. Не такой большой, к сожалению, был выбор игроков, которых мы могли подписать, в силу разных причин, поэтому ждем, пока Джон адаптируется. Все прекрасно понимают, что это талантливый игрок, но насколько у него получится себя реализовать, зависит не только от нас, но и от него самого — насколько он сможет адаптироваться, насколько сможет своей игрой дать себе шанс поехать на чемпионат мира. Посмотрим, никому не просто: и Джону Джону непросто адаптироваться в нашем чемпионате, и Дурану непросто адаптироваться. Но мы ждем и надеемся, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
По информации интернет-портала Transfermarkt Джон Дуран подешевел больше всех в РПЛ. Колумбиец потерял в стоимости €7 млн и теперь оценивается в €25 млн.