Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.43
X
5.09
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.72
X
3.75
П2
5.23
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.32
X
3.28
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.70
X
3.65
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.31
X
3.14
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.20
X
7.00
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.30

Семак о проблемах Дурана в «Зените»: Ждем, когда он адаптируется

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности колумбийского нападающего Джона Дурана.

Ольга Черных
Источник: РИА "Новости"

22-летний Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского клуба «Аль-Наср» до конца текущего сезона за €2,75 млн. Он провел за петербуржцев шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).

В последних матчах РПЛ Сергей Семак неизменно делает выбор в пользу Александра Соболева, а колумбийский новичок выходит лишь на замену, получая минимальное игровое время.

— Сергей Богданович, два вопроса по персоналиям. Первый — по поводу Джона Дурана. Есть мнение, что отчасти его подписание — это дополнительная мотивация Александру Соболеву, чтобы он улучшил свою результативность, и по факту мы видим, что он ее улучшает, в то время как у Джона два гола, и оба с пенальти — с игры ни одного мяча. В этом смысле не считаете ли вы его подписание провалом или ошибкой на данный момент? Со спортивной точки зрения.

— Во-первых, мы подписали его для того, чтобы была у нас конкуренция в атакующей зоне: с уходом Матео Кассьерры остался один Соболев. Не такой большой, к сожалению, был выбор игроков, которых мы могли подписать, в силу разных причин, поэтому ждем, пока Джон адаптируется. Все прекрасно понимают, что это талантливый игрок, но насколько у него получится себя реализовать, зависит не только от нас, но и от него самого — насколько он сможет адаптироваться, насколько сможет своей игрой дать себе шанс поехать на чемпионат мира. Посмотрим, никому не просто: и Джону Джону непросто адаптироваться в нашем чемпионате, и Дурану непросто адаптироваться. Но мы ждем и надеемся, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

По информации интернет-портала Transfermarkt Джон Дуран подешевел больше всех в РПЛ. Колумбиец потерял в стоимости €7 млн и теперь оценивается в €25 млн.