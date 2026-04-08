«Жест любви». Игрок «Оренбурга» — об эпизоде в матче с «Зенитом»

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи объяснил, что означал его жест в конце матча домашнего 20-го тура Российской Премьер-лиги против «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

В состоявшемся 8 марта матче арбитр Сергей Цыганок на 4-й добавленное минуте при счете 2:1 в пользу «Оренбурга» назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Одиннадцатиметровый удар был назначен после контакта Муфи и нападающего «Зенита» Даниила Кондакова в штрафной площади хозяев. Марокканец после этого показал в сторону судьи жест пальцами в виде шелеста купюр.

— Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?

— Не буду отвечать.

— Вы были недовольны судейством?

— Игра с «Зенитом» уже прошла.

— Но все хотят пояснений.

— Это был жест любви. Это было сердечко, — приводит слова Муфи «РБ Спорт».

Футболист петербургского клуба Андрей Мостовой не сумел реализовать пенальти, попав в перекладину, и оренбургская команда в итоге одержала победу.

После 23 туров «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. 11 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России «Оренбург» на выезде сыграет с казанским «Рубином».