«Жест любви». Игрок «Оренбурга» — об эпизоде в матче с «Зенитом»

В состоявшемся 8 марта матче арбитр Сергей Цыганок на 4-й добавленное минуте при счете 2:1 в пользу «Оренбурга» назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Одиннадцатиметровый удар был назначен после контакта Муфи и нападающего «Зенита» Даниила Кондакова в штрафной площади хозяев. Марокканец после этого показал в сторону судьи жест пальцами в виде шелеста купюр.
— Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?
— Не буду отвечать.
— Вы были недовольны судейством?
— Игра с «Зенитом» уже прошла.
— Но все хотят пояснений.
— Это был жест любви. Это было сердечко, — приводит слова Муфи «РБ Спорт».
Футболист петербургского клуба Андрей Мостовой не сумел реализовать пенальти, попав в перекладину, и оренбургская команда в итоге одержала победу.
После 23 туров «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. 11 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России «Оренбург» на выезде сыграет с казанским «Рубином».