«Жест любви». Игрок «Оренбурга» — об эпизоде в матче с «Зенитом»

В состоявшемся 8 марта матче арбитр Сергей Цыганок на 4-й добавленное минуте при счете 2:1 в пользу «Оренбурга» назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Одиннадцатиметровый удар был назначен после контакта Муфи и нападающего «Зенита» Даниила Кондакова в штрафной площади хозяев. Марокканец после этого показал в сторону судьи жест пальцами в виде шелеста купюр.