«Не впечатляет». Бубнов — о полузащитнике «Зенита» Джоне Джоне

23-летний Джон Джон стал игроком «Зенита» в январе. Футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Ред Булл Брагантино» за €20 млн.
— Крутой трансфер.
— С одной стороны, да, но с другой… Знаешь, я его когда увидел, он меня не впечатлил. И потом, если брать, сколько они за него заплатили, тем более. Ту игру, которую тот демонстрирует… Он не соответствует этим деньгам.
— То есть вас Джон Джон не впечатляет?
— Нет. Не впечатляет, — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Джон Джон в текущем сезоне провел за «Зенит» семь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.
«Зенит» накануне на своем поле проиграл московскому «Спартаку» в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России (0:0, 6:7 пен.).
В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре 12 апреля команды сыграют друг с другом на домашней арене «Зенита».
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
