«Не впечатляет». Бубнов — о полузащитнике «Зенита» Джоне Джоне

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре бразильского полузащитника Джона Джона из «Зенита».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

23-летний Джон Джон стал игроком «Зенита» в январе. Футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Ред Булл Брагантино» за €20 млн.

— Крутой трансфер.


— С одной стороны, да, но с другой… Знаешь, я его когда увидел, он меня не впечатлил. И потом, если брать, сколько они за него заплатили, тем более. Ту игру, которую тот демонстрирует… Он не соответствует этим деньгам.

— То есть вас Джон Джон не впечатляет?


— Нет. Не впечатляет, — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Джон Джон в текущем сезоне провел за «Зенит» семь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.

«Зенит» накануне на своем поле проиграл московскому «Спартаку» в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России (0:0, 6:7 пен.).

В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре 12 апреля команды сыграют друг с другом на домашней арене «Зенита».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
