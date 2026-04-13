«Зенит» провел худший матч на «Газпром Арене» по двум показателям

Встреча между лидерами РПЛ завершилась вничью. На 27-й минуте Вендел вывел хозяев вперед. Во втором тайме на 69-й минуте матча отличился игрок «быков» Лукас Оласа. На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Зенита» Педро.
Как сообщает Opta Sports, «Зенит» провел свой худший матч в истории на «Газпром Арене» по ударам (5) и xG (0.32).
Еще никогда с момента переезда на «Газпром Арену» в 2017 году «Зенит» не бил так мало по воротам дома в РПЛ (предыдущий антирекорд — 7 ударов) и не набирал так мало xG (предыдущий антирекорд — 0.35).
«Краснодар» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками. Команда Сергея Семака отстает от «быков» на один балл. В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Краснодар» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 19 апреля.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
