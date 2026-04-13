Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:15
Акрон
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.30
П2
1.77
Футбол. Первая лига
19:45
Факел
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.03
П2
3.80
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.51
П2
5.90
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.96
П2
3.18
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

Сперцян назвал столкновение с Педро одним из самых болезненных

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о жестком столкновении с нападающим «Зенита» Педро в матче РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам футболиста, этот эпизод стал для него одним из самых болезненных за всю карьеру.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. На 79-й минуте встречи, завершившейся со счетом 1:1, бразилец Педро получил прямую красную карточку за опасный фол на Сперцяне. Главный арбитр Сергей Карасев принял это решение после просмотра с помощью системы VAR.

— Ты сказал, что ничего не помнишь после столкновения с Педро.

— Ну это один из самых болезненных ударов, который я получал за свою карьеру. В топ-3 точно войдет. Сразу после столкновения было шоковое состояние, очень сильный удар, — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

«Зенит» в матче с «Краснодаром» установил два антирекорда на «Газпром Арене».

«Краснодар» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками. Команда Сергея Семака отстает от «быков» на один балл. В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Краснодар» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 19 апреля.


Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
