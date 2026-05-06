Вагнер Лав оценил идею стать тренером ЦСКА после ухода Челестини

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав в марте объявил о завершении карьеры. Бразилец отреагировал на предложение возглавить армейский клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

4 мая стало известно, что Челестини расторг контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Дмитрий Игдисамов.

— ЦСКА сейчас находится в поисках нового главного тренера. Если клуб обратится к вам с предложением, готовы ли вы возглавить команду?

— Сейчас я завершаю тренерские курсы Конфедерации футбола Бразилии (CBF). После этого планирую пройти стажировки в академиях и молодежных командах. Думаю, после этого уже буду готов к более серьезному вызову, — цитирует бразильца Sport24.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2013 год. В составе армейцев он провел 259 матчей, в которых 124 мяча и отдал 53 голевые передачи. Вместе с армейцами бразилец стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

Помимо ЦСКА, Вагнер также успел поиграть за «Шаньдун Лунэн», «Монако», «Антальяспор», «Бешикташ», «Кайрат» и «Мидтьюллан». На родине он выступал за «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоианиенсе» и «Аваи».

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти