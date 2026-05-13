Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.58
П2
4.05
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.62
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
12.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.01
П2
2.13
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.08
П2
3.59

В «Сочи» высказались о будущем Осинькина после вылета из РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Игоря Осинькина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сочи» напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата сезона-2025/26.

— Все решения будут приниматься после последнего тура. Пока мы готовимся к матчу с «Ахматом», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Сочи
-
Ахмат
-

60-летний Игорь Осинькин возглавил «Сочи» в сентябре 2025 года, сменив на посту испанца Роберта Морено. Под руководством Осинькина «Сочи» провел 25 матчей во всех турнирах, в которых одержал шесть побед, два раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений. В апреле Осинькин был номинирован на приз лучшему тренеру месяца в РПЛ.

Также Сергей Новиков прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-лиги:

«К сожалению, у нас не получилось. Мы боролись до последнего, но не получилось. Все расстроены. Мы старались, ребята были очень мотивированы, но что получилось, то получилось», — добавил генеральный директор клуба.

«Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В заключительной туре «Сочи» 17 мая на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 43547 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
59′
Александр Ерохин
84′
Сочи
Захар Федоров
(Артем Макарчук)
31′
Нереализованные пенальти
Зенит
Луис Энрике
13′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
11
Луис Энрике
76′
21
Александр Ерохин
90+1′
20
Педро
66′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
88′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
66′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
76′
61
Даниил Кондаков
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
21′
33
Марсело Алвес
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
27
Кирилл Заика
87′
89′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
68′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
78′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
89′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
77′
78′
10
Мартин Крамарич
Статистика
Зенит
Сочи
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
21
5
Удары в створ
6
4
Угловые
10
3
Фолы
9
15
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
