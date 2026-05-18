Мусаев — о чемпионстве «Зенита»: Уступаем им по возможностям

— Помните, как раньше было? «Зенит» становился чемпионом задолго до окончания сезона. А последние три года все решается в последнем туре. Я думаю, что это украшает наш чемпионат.



Особенная гордость за нас. Мы по возможностям чуть-чуть уступаем «Зениту». Даже не чуть-чуть. Не только «Зениту», но и другим клубам. А с рядом клубов мы на равных, но находим мотивацию, несмотря на разные моменты. Как вы говорите, игроков не хватает, аэропорт был закрыт два года, большая нагрузка выпадала.



Вопреки всему, очень важно то, какой коллектив мы создали сейчас. Даже если что-то произошло не так, все отдаются в следующей игре, оставят все свои силы, будут поддерживать друг друга. Вот этот коллектив, эта команда — это лучшее, что было в «Краснодаре» за все время существования клуба, — приводит слова Мусаева пресс-служба «быков».