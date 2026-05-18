Соболев повторил культовое фото Месси с кубком в кровати

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию нападающего команды Александра Соболева с чемпионским кубком РПЛ в кровати.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летний россиянин повторил культовый кадр капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сделанный после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Накануне «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (1:0) благодаря голу Соболева с пенальти и в 11-й раз стал чемпионом России. Благодаря этому титулу «сине-бело-голубые» стали самым титулованным клубом страны, обойдя московский «Спартак» (10).

Соболев в этом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых он забил десять голов (три — с пенальти) и отдал две голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром «Зенита» в этом чемпионате, опередив полузащитника Максима Глушенкова (9).

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с будущим обладателем национального кубка, состоится 18 июля.

В Суперфинале Кубка России сыграют «Краснодар» и «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше