Соболев повторил культовое фото Месси с кубком в кровати

Соболев в этом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых он забил десять голов (три — с пенальти) и отдал две голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром «Зенита» в этом чемпионате, опередив полузащитника Максима Глушенкова (9).