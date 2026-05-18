Соболев повторил культовое фото Месси с кубком в кровати

29-летний россиянин повторил культовый кадр капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сделанный после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Накануне «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (1:0) благодаря голу Соболева с пенальти и в 11-й раз стал чемпионом России. Благодаря этому титулу «сине-бело-голубые» стали самым титулованным клубом страны, обойдя московский «Спартак» (10).
Соболев в этом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых он забил десять голов (три — с пенальти) и отдал две голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром «Зенита» в этом чемпионате, опередив полузащитника Максима Глушенкова (9).
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с будущим обладателем национального кубка, состоится 18 июля.
В Суперфинале Кубка России сыграют «Краснодар» и «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
