Сперцян рассказал, как Галицкий оценивает сезон «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о поддержке президента клуба Сергея Галицкого.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем поле одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:0. Команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице, уступив «Зениту» два очка. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России.

«Это всегда приятно, когда наш президент так переживает вместе с нами. Он был в раздевалке после игры, поддержал нас. Сказал, что мы молодцы и проводим отличный сезон. Сейчас все наши мысли только о Кубке России», — приводит слова Сперцяна «РБ Сопрт».

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, обойдя «Зенит» на один балл.

«Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Суперфинале Кубка России. Матч между командами состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее стало известно, что продажа билетов на Суперфинал Кубка России была приостановлена из-за рекордного спроса.

«Быки» дважды выходили в финал Кубка России. В сезоне-2013/14 команда уступила «Ростову» (0:0, 5:6 пен.). В сезоне-2022/23 «Краснодар» проиграл ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
