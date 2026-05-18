Александр Мостовой: «Краснодар» может винить только себя

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем поле одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:0. Команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице, уступив «Зениту» два очка. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России.
«Были мотивы, что в этом сезоне сменится чемпион. Самый очевидный мотив — поражение “Краснодара” в игре с “Динамо”. Винить “Краснодар” может только себя. Проиграть “Динамо”, когда не реализовали два стопроцентных момента… Здесь ничего не поделаешь. Таков футбол. “Зенит” в сравнении с прошлым годом играл более стабильно по результату. “Краснодар” сам упустил возможность, проиграв “Динамо”, — цитирует Мостового “Чемпионат”.
24 мая «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Суперфинале Кубка России. Матч между командами состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. «Быки» дважды выходили в финал Кубка России. В сезоне-2013/14 команда уступила «Ростову» (0:0, 5:6 пен.). В сезоне-2022/23 «Краснодар» проиграл ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти