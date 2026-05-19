Девушка Глушенкова получила предложение после чемпионства «Зенита»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне Нечаевой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: FC-ZENIT.RU

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Александр Соболев с пенальти. Благодаря этому чемпионству сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом страны (11), обойдя московский «Спартак» (10).

Источник: Соцсети

После победы «Зенита» Анна Нечаева выложила в своих социальных сетях фотографию с кольцом на безымянном пальце с подписью «да».

В феврале Нечаева простила Глушенкова после появившейся в СМИ информации об изменах игрока. Об общении с футболистом заявила 18-летняя модель Кира Артамонова. Девушка утверждала, что у нее была связь с Глушенковым во время их отношений с Нечаевой.

Максим Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца июня 2028 года.


Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
