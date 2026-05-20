Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Аршавин признался, что 10-летние дети называют его крутым

Футболист популярен среди поколения Альфа.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин рассказал ТАСС, что даже десятилетние дети считают его «крутым». Об этом он сообщил на Всероссийском съезде учителей физической культуры в Алексине (Тульская область). Аршавин принял участие в дискуссии Российского футбольного союза «Футбол в школе: от методик до результата».

«Вы назвали Лионеля Месси и Криштиану Роналду — это общемировой тренд, самые узнаваемые футболисты. А где наш российский тренд? Я уже, можно сказать, “дед” в этом смысле. Ко мне подходят десятилетние дети и говорят: “Андрей Аршавин — это круто”. Я спрашиваю: “А где ты меня видел?” Понимаю, что вживую они меня не видели. Сейчас чаще знают по ТВ и YouTube-проектам», — отметил футболист.

Съезд проходит в Тульской области с 19 по 21 мая по поручению президента РФ. Местом проведения стал парк-отель «Шахтёр», где собрались более 600 городских и сельских учителей физкультуры из 86 регионов, 70 спикеров, представители всероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы и ведущие эксперты в области образования и спорта. В программе — тематические круглые столы, практико-ориентированные мастер-классы и экскурсии по культурным, образовательным и спортивным объектам Тульской области.