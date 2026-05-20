Аршавин признался, что 10-летние дети называют его крутым

«Вы назвали Лионеля Месси и Криштиану Роналду — это общемировой тренд, самые узнаваемые футболисты. А где наш российский тренд? Я уже, можно сказать, “дед” в этом смысле. Ко мне подходят десятилетние дети и говорят: “Андрей Аршавин — это круто”. Я спрашиваю: “А где ты меня видел?” Понимаю, что вживую они меня не видели. Сейчас чаще знают по ТВ и YouTube-проектам», — отметил футболист.