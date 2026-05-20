Аршавин признался, что 10-летние дети называют его крутым

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин рассказал ТАСС, что даже десятилетние дети считают его «крутым». Об этом он сообщил на Всероссийском съезде учителей физической культуры в Алексине (Тульская область). Аршавин принял участие в дискуссии Российского футбольного союза «Футбол в школе: от методик до результата».
«Вы назвали Лионеля Месси и Криштиану Роналду — это общемировой тренд, самые узнаваемые футболисты. А где наш российский тренд? Я уже, можно сказать, “дед” в этом смысле. Ко мне подходят десятилетние дети и говорят: “Андрей Аршавин — это круто”. Я спрашиваю: “А где ты меня видел?” Понимаю, что вживую они меня не видели. Сейчас чаще знают по ТВ и YouTube-проектам», — отметил футболист.
Съезд проходит в Тульской области с 19 по 21 мая по поручению президента РФ. Местом проведения стал парк-отель «Шахтёр», где собрались более 600 городских и сельских учителей физкультуры из 86 регионов, 70 спикеров, представители всероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы и ведущие эксперты в области образования и спорта. В программе — тематические круглые столы, практико-ориентированные мастер-классы и экскурсии по культурным, образовательным и спортивным объектам Тульской области.