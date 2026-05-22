Батраков в свитере Радулова поздравил «Локомотив» с титулом

Накануне «железнодорожники» на выезде обыграли казанский «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй год подряд стали обладателями Кубка Гагарина.
20-летний футболист «Локомотива» опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он наблюдает за триумфом ярославских одноклубников у телевизора в свитере с автографом Александра Радулова.
«Поздравляю ХК “Локомотив”. Лучшие!» — написал Батраков в своем телеграм-канале.
Также к поздравлениям хоккейного «Локомотива» присоединился и футбольный клуб.
«Они снова сделали это! Второй год подряд! Лучшие!» — говорится в посте официального телеграм-канала «железнодорожников».
«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ после «Ак Барса» (2009, 2010), московского «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023), которой удалось выиграть два Кубка Гагарина подряд. До этого ярославцы не могли выиграть КХЛ на протяжении 16 лет.
Футбольный «Локомотив» является трехкратным чемпионом России. Свой последний титул клуб завоевал в 2018 году.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
