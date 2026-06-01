Дуран — о «Зените»: Короткое, но удачное пребывание

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран прокомментировал свой уход из санкт-петербургского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

14 мая стало известно, что Джон Дуран, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Насру», покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.

«У меня была небольшая проблема, в основном она была связана с семьёй. Они позволили мне уйти, чтобы я мог разобраться с этим, у них всё было хорошо. Мы стали чемпионами, это было короткое, но удачное пребывание. Я был в аренде, и мы с моим агентом рассматриваем варианты, чтобы всё сложилось наилучшим образом. Мне многое нравится, однако я предпочитаю молчать, потому что, думаю, сейчас много разговоров и спекуляций. И не в хорошем смысле, эти спекуляции вредят», — приводит слова Дурана ESPN.

В петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно. За «Зенит» Дуран сыграл шесть матчей в Российской Премьер-лиге и забил один гол. В матче 30-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна. За саудовский клуб он провел 18 матчей и забил 12 мячей. Летом 2025 года «Аль-Наср» отправил Дурана в аренду в «Фенербахче», за который он сыграл 21 матч и забил пять голов.