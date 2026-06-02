Мурад Мусаев ответил на критику Мостового

Ранее Мостовой назвал Мусаева «нефутбольным человеком» и заявил, что тренер должен покинуть свой пост после неудачного сезона.
— Вы знакомы с Александром Мостовым?
— Нет.
— Вас раздражают его язвительные реплики про «нефутбольного человека»?
— Тоже нет.
— И природу персонального хейта с его стороны тоже не понимаете?
— По его логике, если «Краснодар» был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда «Краснодар» стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же «Краснодар» становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьез это обсуждал?
— Мы хотим понять причину бесконечных нападок эксперта Мостового на тренера Мусаева.
— Ну так у него и спросите.
— Что вы скажете на реплику: «Ничто не поможет снять с Мусаева ярлык “нефутбольный человек”?
— Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем, — приводит слова Мусаева “Чемпионат”.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед «Зенит». В Суперфинале Кубка России «быки» уступили московскому «Спартаку» (1:1: 3:4 пен.).
Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2024 года. В сезоне-2024/25 «быки» под его руководством впервые в истории выиграли чемпионат России. Действующее соглашение 42-летнего специалиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.