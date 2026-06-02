Суперкубок России может пройти в Волгограде

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» может пройти в Волгограде, сообщает Legalbet.
По информации источника, игру рассматривают для проведения на «Волгоград Арене». Вместимость стадиона составляет 45 тысяч зрителей.
Волгоградский вариант стал альтернативой «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Нижегородская площадка перестала быть приоритетной из-за позиции городских властей: в середине июля рядом со стадионом планируется открытие новой хоккейной арены, и в городе не хотят совмещать два крупных спортивных мероприятия.
Суперкубок России состоится 18 июля и традиционно откроет новый футбольный сезон. Старт МИР Российской премьер-лиги намечен на 26 июля.
«Зенит» получил право сыграть за трофей как чемпион России. «Спартак» вышел в матч за Суперкубок после победы в FONBET Кубке России.
В последний раз Суперкубок России проходил в Волгограде летом 2024 года. Тогда «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2.