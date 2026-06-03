Зырянов: Судя по слухам, Нино продали несколько раз и снова купили

— Судя по слухам, их много с прошлого года. Если читать все слухи, то Нино уже продали несколько раз и снова купили. Им интересуются, но мы это не комментируем. Если придут люди с предложением, тогда будем разговаривать, — приводит слова Зырянова «Советский спорт».