Зырянов: Судя по слухам, Нино продали несколько раз и снова купили

Ранее появилась информация об интересе к 29-летнему бразильцу со стороны испанского «Реал Сосьедад» и бразильского «Палмейраса».
— Говорили, что к защитнику Нино клубы из Бразилии и Испании испытывают большой интерес. Есть ли какие-то переговоры и какая позиция у команды насчет игрока?
— Судя по слухам, их много с прошлого года. Если читать все слухи, то Нино уже продали несколько раз и снова купили. Им интересуются, но мы это не комментируем. Если придут люди с предложением, тогда будем разговаривать, — приводит слова Зырянова «Советский спорт».
Сам Нино заявил, что задумывается об уходе из «Зенита» ради сына. Футболист воспитывает ребенка с синдромом Дауна.
Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года из бразильского «Флуминенсе». Футболист провел за сине-бело-голубых 83 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Нино стал двукратным чемпионом России и выиграл Кубок страны. Его соглашение с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2028 года.