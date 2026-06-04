Кержаков вошел в тренерский штаб «Зенита»

«Легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в качестве тренера вратарей. Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с новой должностью в главной команде и желают продолжения победных традиций вместе с клубом», — говорится в сообщении «Зенита».