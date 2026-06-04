Кержаков вошел в тренерский штаб «Зенита»

«Зенит» объявил о том, что бывший голкипер команды Михаил Кержаков будет работать в тренерском штабе сине-бело-голубых. Экс-футболист назначен тренером вратарей основной команды. Ранее штаб покинул Юрий Жевнов, занимавший пост тренера вратарей «Зенита» с 2018 года.
«Легендарный футболист, завершивший карьеру игрока в минувшем сезоне, продолжит работать с основной командой в качестве тренера вратарей. Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с новой должностью в главной команде и желают продолжения победных традиций вместе с клубом», — говорится в сообщении «Зенита».
Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». Всего в составе питерцев голкипер провел 138 матчей. С сине-бело-голубыми он 8 раз становился чемпионом России, 3 раза выигрывал Кубок России и 7 раз — Суперкубок страны. После сезона-2025/26 вратарь завершил игровую карьеру.
На клубном уровне Кержаков также выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».