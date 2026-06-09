Матвей Кисляк признался, в какой европейский клуб мечтает перейти

— Какой европейский чемпионат тебе ближе?
— Сейчас мне российский чемпионат ближе. (Улыбается.) Я болею за «Барселону», она мне очень нравится.
— Мечтаешь там поиграть?
— Конечно. Любой мальчик мечтает поиграть за «Барселону», — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».
Действующее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. В мае инсайдеры сообщали, что 20-летним Кисляком интересуется клуб Английской Премьер-лиги «Лидс».
20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету восемь голов и восемь результативных передач. ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/26. 6 мая ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 и покинул турнир.