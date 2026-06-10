Жирков рассказал о работе в тренерском штабе «Динамо»

После ухода с поста наставника клуба Ролана Гусева, Жирков покинул тренерский штаб московского «Динамо» в начале июня. Для него это был первый опыт тренерской работы.
«Сначала было тяжеловато во все это окунуться. Все в первый раз, тем более в такой команде. Где-то в середине привыкли, отлично работали. Очень остался доволен опытом», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».
Новым наставником «Динамо» стал 47-летний немец Сандро Шварц. Он подписал с клубом трехлетний контракт. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020 по 2022 год. В его штаб вошли тренеры по физической подготовке Хосе Пастор Верчили (Пепе) и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра.
«Динамо» завершило минувший сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке страны бело-голубые дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.