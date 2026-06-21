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«Наполи» заинтересовался игроком «Зенита» Луисом Энрике

Петербургский клуб хочет получить за бразильца около 40 млн евро.

Источник: ФК "Зенит"

«Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике. Об этом сообщает SportMediaset.

По данным источника, петербургский клуб оценивает 24-летнего бразильца примерно в 40 млн евро. Для «Наполи» эта сумма считается высокой, но итальянский клуб рассчитывает обсудить возможное снижение цены.

В РПЛ-2025/26 Луис Энрике провел за «Зенит» 27 матчей и забил 6 голов.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого», с которым выиграл Кубок Либертадорес. В финале турнира против «Атлетико Минейро» бразилец открыл счет и помог команде победить со счетом 3:1.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира-2026. Национальную команду возглавляет Карло Анчелотти.