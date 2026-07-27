Канищев: «Спартак» готов бороться с «Зенитом» за титул РПЛ

«Согласно результату матча с “Акроном” у “Зенита” всё хорошо. Видно, что “Зенит” подошел подготовленным к началу сезона. Все как надо — и хорошо! Со “Спартаком”, конечно, подфартило в Суперкубке России. Соперник достаточно неплохо выглядел по сравнению с “Зенитом”. Но везет сильнейшим. А “Акрон” в 1-м туре РПЛ не готов к уровню соперника», — добавил завершивший карьеру футболист.