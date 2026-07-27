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Канищев: «Спартак» готов бороться с «Зенитом» за титул РПЛ

Российский экс-футболист Александр Канищев считает, что «Спартак» в нынешнем сезоне может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за победу в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам экс-игрока, в действиях команды заметны изменения после прихода тренера Хуана Карлоса Карседо, а сама команда демонстрирует уверенную игру.

«В игре “Спартака” видна рука Карседо. Команда играет уверенно и разыгрывает очень хорошие комбинации. Есть много интересных ходов. Коллектив заряжен. Им не повезло с “Зенитом” в Суперкубке России. Было видно, что они играли с достаточно большим преимуществом над соперником. “Спартак” выглядит командой, которая может стать конкурентом “Зениту” в борьбе за золото», — приводит слова Канищева.

«Согласно результату матча с “Акроном” у “Зенита” всё хорошо. Видно, что “Зенит” подошел подготовленным к началу сезона. Все как надо — и хорошо! Со “Спартаком”, конечно, подфартило в Суперкубке России. Соперник достаточно неплохо выглядел по сравнению с “Зенитом”. Но везет сильнейшим. А “Акрон” в 1-м туре РПЛ не готов к уровню соперника», — добавил завершивший карьеру футболист.

В первом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» одержал крупную победу над московской «Родиной» со счетом 3:0. «Зенит» не оставил шансов тольяттинскому «Акрону», в матче первого тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. Встреча, которая состоялась на арене стадиона «Солидарность Самара Арена», завершилась уверенной победой петербургского клуба со счетом 5:0.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что пока рано называть «Спартак» главным соперником «Зенита» в чемпионской гонке.