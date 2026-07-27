В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата»

«CAS подтверждает получение апелляции футбольного клуба “Ахмат”, касающейся международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание будет назначено, информация появится в списке запланированных слушаний, который обновляется каждые две недели», — приводит ТАСС слова сотрудников пресс-службы CAS.