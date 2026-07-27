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В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата»

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация получила иск от «Ахмата» на международный запрет на регистрацию новичков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции от грозненского «Ахмата» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых игроков.

«CAS подтверждает получение апелляции футбольного клуба “Ахмат”, касающейся международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание будет назначено, информация появится в списке запланированных слушаний, который обновляется каждые две недели», — приводит ТАСС слова сотрудников пресс-службы CAS.

16 июля ФИФА ввела в отношении грозненской команды запрет на регистрацию новых футболистов. Ограничение действует на международном уровне. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб намерен обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде.

В первом туре сезона-2026/2027 Российской Премьер-лиги «Ахмат» сыграл вничью с московским «Локомотивом» на выезде — 1:1.