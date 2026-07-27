В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата»

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции от грозненского «Ахмата» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых игроков.
«CAS подтверждает получение апелляции футбольного клуба “Ахмат”, касающейся международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание будет назначено, информация появится в списке запланированных слушаний, который обновляется каждые две недели», — приводит ТАСС слова сотрудников пресс-службы CAS.
В первом туре сезона-2026/2027 Российской Премьер-лиги «Ахмат» сыграл вничью с московским «Локомотивом» на выезде — 1:1.