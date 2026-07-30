«Плачем от счастья». Жена Латышонка — о возвращении в «Балтику»

Для Латышонка это уже не первое выступление за калининградский клуб. Ранее он защищал цвета «Балтики» с 2019 по 2024 год. В составе клуба голкипер провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль», и дошел до финала Кубка России в сезоне 2023/24.