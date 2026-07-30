«Плачем от счастья». Жена Латышонка — о возвращении в «Балтику»

29 июля голкипер покинул петербургский «Зенит», перейдя в «Нижний Новгород». Позже в тот же день стало известно, что 28-летний футболист проведет сезон в «Балтике» на правах аренды.
«Не представляете, как у нас с Женей горят глаза, мы плачем от счастья, вернулись домой», — написала Кандаурова в социальных сетях.
Для Латышонка это уже не первое выступление за калининградский клуб. Ранее он защищал цвета «Балтики» с 2019 по 2024 год. В составе клуба голкипер провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль», и дошел до финала Кубка России в сезоне 2023/24.
За «Зенит» Латышонок выступал последние два сезона. Голкипер провел 41 матч, в которых пропустил 27 мячей, став чемпионом страны, а также двукратным обладателем Суперкубка России.
Во втором туре РПЛ «Балтика» 1 августа на своем поле сыграет против московского «Динамо».