Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу среди женщин

8 августа прошли последние матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу среди женщин.

Сборная Колумбии со счетом 1:0 обыграла команду Ямайки, которая на групповом этапе сенсационно опередила одного из фаворитов турнира — сборную Бразилии.

В последнем матче данной стадии француженки разгромили (4:0) другую команду-сенсацию — сборную Марокко. Именно представительницы Северной Африки опередили в группе двукратных чемпионок мира из Германии.

Таким образом известны все четвертьфинальные пары турнира:

Испания — Нидерланды;

Япония — Швеция;

Англия — Колумбия;

Франция — Австралия.