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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу среди женщин

На проходящем в Австралии и Новой Зеландии турнире завершились матчи ⅛ финала.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

8 августа прошли последние матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу среди женщин.

Сборная Колумбии со счетом 1:0 обыграла команду Ямайки, которая на групповом этапе сенсационно опередила одного из фаворитов турнира — сборную Бразилии.

В последнем матче данной стадии француженки разгромили (4:0) другую команду-сенсацию — сборную Марокко. Именно представительницы Северной Африки опередили в группе двукратных чемпионок мира из Германии.

Таким образом известны все четвертьфинальные пары турнира:

  • Испания — Нидерланды;
  • Япония — Швеция;
  • Англия — Колумбия;
  • Франция — Австралия.

Матчи ¼ финала пройдут 11 и 12 августа. Сборная США, действующий чемпион мира, завершила выступление на турнире в ⅛ финала, уступив по пенальти команде Швеции.

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