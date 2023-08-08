Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу среди женщин
Чемпионат мира: таблица и календарь
На проходящем в Австралии и Новой Зеландии турнире завершились матчи ⅛ финала.
На проходящем в Австралии и Новой Зеландии турнире завершились матчи ⅛ финала.
8 августа прошли последние матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу среди женщин.
Сборная Колумбии со счетом 1:0 обыграла команду Ямайки, которая на групповом этапе сенсационно опередила одного из фаворитов турнира — сборную Бразилии.
В последнем матче данной стадии француженки разгромили (4:0) другую команду-сенсацию — сборную Марокко. Именно представительницы Северной Африки опередили в группе двукратных чемпионок мира из Германии.
Таким образом известны все четвертьфинальные пары турнира:
Матчи ¼ финала пройдут 11 и 12 августа. Сборная США, действующий чемпион мира, завершила выступление на турнире в ⅛ финала, уступив по пенальти команде Швеции.