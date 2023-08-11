Испания пробилась в полуфинал ЧМ по футболу среди женщин

11 августа в столице Новой Зеландии в рамках ¼ финала Чемпионата мира среди женщин встретились сборные Испании и Нидерландов.

Первый гол был забит только на 81-й минуте. Футболистка сборной Испании Мариона Кальдентей уверенно реализовала пенальти. Перед окончанием основного времени матча Стефани ван дер Грагт сумела сравнять счет, и игра перешла в дополнительное время.

На 111-й минуте матча Сальма Паральюэло забила второй гол сборной Испании и позволила национальной команде пробиться в полуфинал турнира.

Выход в полуфинал — наивысшее достижение сборной Испании на Чемпионатах мира.