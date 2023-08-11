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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Испания пробилась в полуфинал ЧМ по футболу среди женщин

В прошедшем в Веллингтоне полуфинале испанки обыграли сборную Нидерландов со счетов 2:1.

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Источник: Reuters

11 августа в столице Новой Зеландии в рамках ¼ финала Чемпионата мира среди женщин встретились сборные Испании и Нидерландов.

Первый гол был забит только на 81-й минуте. Футболистка сборной Испании Мариона Кальдентей уверенно реализовала пенальти. Перед окончанием основного времени матча Стефани ван дер Грагт сумела сравнять счет, и игра перешла в дополнительное время.

На 111-й минуте матча Сальма Паральюэло забила второй гол сборной Испании и позволила национальной команде пробиться в полуфинал турнира.

Выход в полуфинал — наивысшее достижение сборной Испании на Чемпионатах мира.

В полуфинале испанки встретятся с победительницами матча Швеция — Япония. Шведки в матче ⅛ финала в серии послематчевых пенальти одолели действующих чемпионок мира из США.

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