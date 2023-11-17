Бразилия проиграла второй матч подряд в отборе ЧМ-2026
Сборная Бразилии на выезде уступила Колумбии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Бразильцы первыми открыли счет в матче — на четвертой минуте отличился Габриэл Мартинелли. Колумбийцы пытались отыграться на протяжении всего матча, но сумели забить только в заключительном отрезке встречи. Дубль оформил Луис Диас, забив на 75-й и 79-й минутах. Оба мяча вингер «Ливерпуля» забил головой.
Стоит отметить, что на 27-й минуте из-за травмы бедра был заменен лидер бразильской сборной Винисиус Жуниор. Вместо него на поле вышел нападающий «Брайтона» Жоао Педро, для которого этот матч стал дебютом в национальной команде.
На 82-й минуте за Бразилию дебютировал также нападающий Эндрик, который будущим летом станет игроком мадридского «Реала». В возрасте 17 лет 3 месяца и 27 дней он стал самым молодым игроком сборной Бразилии за последние 57 лет. Раньше Эндрика за «селесао» смогли дебютировать лишь три футболиста — Пеле (1957), Коутиньо (1960) и Эду (1966).
После поражения от Колумбии бразильцы опустились на пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора. В предыдущем матче «пентакампеоны» на выезде уступили Уругваю (0:2).
Бразильцы отстают от лидирующей Аргентины на пять очков. В следующем туре эти сборные сыграют между собой. Матч пройдет 22 ноября в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».