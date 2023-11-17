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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси схватил защитника сборной Уругвая за горло: видео

Сборная Аргентины на своем поле уступила команде Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Аргентина
Уругвай
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Источник: AP 2023

В середине первого тайма между командами произошла стычка, в ходе которой капитан сборной Аргентины Лионель Месси сначала толкнул уругвайского защитника Матиаса Оливеру, а затем схватил его за горло. Судья встречи никак не наказал 36-летнего аргентинца.

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«Я предпочитаю не говорить все, что думаю, но этим молодым людям придется научиться уважать старших», — сказал Месси после матча.

В октябре Оливере исполнилось 26 лет. С 2017 года он выступал в чемпионате Испании за «Хетафе», а прошлым летом стал игроком «Наполи». За сборную Уругвая Оливера выступает с 2022 года и провел за национальную команду 15 матчей.

Уругвай нанес Аргентине первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2026 и поднялся на второе место в турнирной таблице, сократив отставание от «альбиселесте» до двух очков.

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