Месси схватил защитника сборной Уругвая за горло: видео

В середине первого тайма между командами произошла стычка, в ходе которой капитан сборной Аргентины Лионель Месси сначала толкнул уругвайского защитника Матиаса Оливеру, а затем схватил его за горло. Судья встречи никак не наказал 36-летнего аргентинца.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=dbdd991a913a5d86&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239786" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я предпочитаю не говорить все, что думаю, но этим молодым людям придется научиться уважать старших», — сказал Месси после матча.

В октябре Оливере исполнилось 26 лет. С 2017 года он выступал в чемпионате Испании за «Хетафе», а прошлым летом стал игроком «Наполи». За сборную Уругвая Оливера выступает с 2022 года и провел за национальную команду 15 матчей.