Блаттер призвал болельщиков бойкотировать ЧМ-2026 в США

«Для болельщиков только один совет — избегайте Соединенных Штатов! Турнир лучше смотреть по телевизору. По прибытии болельщики должны ожидать, что если они не будут вести себя должным образом с властями, то их немедленно отправят домой. Если им повезет», — сказал Блаттер.
Ранее сообщалось, что из-за политики президента США Дональда Трампа и территориальных споров вокруг Гренландии европейские страны обсуждают идею бойкота чемпионата мира.
Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего уступил этот пост нынешнему главе федерации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд, в то время как на предыдущих восьми мундиалях их было 32.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, пен. 4:2).