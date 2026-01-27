Ричмонд
Блаттер призвал болельщиков бойкотировать ЧМ-2026 в США

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал болельщиков воздержаться от поездки на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Для болельщиков только один совет — избегайте Соединенных Штатов! Турнир лучше смотреть по телевизору. По прибытии болельщики должны ожидать, что если они не будут вести себя должным образом с властями, то их немедленно отправят домой. Если им повезет», — сказал Блаттер.

Ранее сообщалось, что из-за политики президента США Дональда Трампа и территориальных споров вокруг Гренландии европейские страны обсуждают идею бойкота чемпионата мира.

Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего уступил этот пост нынешнему главе федерации Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд, в то время как на предыдущих восьми мундиалях их было 32.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, пен. 4:2).