Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
П1
5.30
X
4.00
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
П1
2.80
X
4.14
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
П1
4.50
X
3.72
П2
1.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2

«Сантос» представил детальный план подготовки Неймара к ЧМ

Бразильский футбольный клуб «Сантос» представил план подготовки своего главного игрока Неймара к чемпионату мира 2026 года. Об этом пишет издание Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно разработанной стратегии, команда намерена выпускать звездного нападающего на поле в 13 из 14 предстоящих до мундиаля матчей. Основной задачей тренерского штаба станет баланс между игровой нагрузкой и сохранением оптимальной физической формы футболиста.

Единственной игрой, в которой Неймар гарантированно не появится, станет матч против «Депортиво Куэнка» в рамках Кубка Южной Америки в среду, 8 апреля. Участие в остальных встречах будет определяться ситуативно, с особым фокусом на самые принципиальные поединки.

Как сообщает источник, сам Неймар демонстрирует полную самоотдачу и проводит по две тренировки в день. Для бразильца возвращение на мундиаль в 2026 году является ключевой спортивной целью.

Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску ЧМ.

Напомним, Неймар не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» шесть матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.