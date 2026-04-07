«Сантос» представил детальный план подготовки Неймара к ЧМ

Согласно разработанной стратегии, команда намерена выпускать звездного нападающего на поле в 13 из 14 предстоящих до мундиаля матчей. Основной задачей тренерского штаба станет баланс между игровой нагрузкой и сохранением оптимальной физической формы футболиста.
Единственной игрой, в которой Неймар гарантированно не появится, станет матч против «Депортиво Куэнка» в рамках Кубка Южной Америки в среду, 8 апреля. Участие в остальных встречах будет определяться ситуативно, с особым фокусом на самые принципиальные поединки.
Как сообщает источник, сам Неймар демонстрирует полную самоотдачу и проводит по две тренировки в день. Для бразильца возвращение на мундиаль в 2026 году является ключевой спортивной целью.
Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску ЧМ.
Напомним, Неймар не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» шесть матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.