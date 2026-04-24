Трамп назвал интересной идею заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил ФИФА заменить сборную Ирана командой Италии на предстоящем ЧМ.
В настоящий момент участие иранской сборной в турнире находится под вопросом из-за военной операции, которую США начали против Ирана совместно с Израилем в конце февраля. В СМИ писали, что Италия может заменить Иран на ЧМ-2026.
«Я об этом особо не думаю. Интересный вопрос. Знаете что, дайте мне немного над этим подумать», — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
Президент Олимпийского комитета Италии (CONI) Лучано Буонфильо назвал оскорбительной идею заменить их сборной Иран на чемпионате мира.
Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став одной из первых команд, гарантировавших себе участие в предстоящем мундиале.
Напомним, 31 марта сборная Италии не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора.
Итальянцы пропускают третий чемпионат мира подряд — последний раз они играли на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.
Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые соберет 48 национальных команд.