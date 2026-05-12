Раньери выразил готовность возглавить сборную Италии

Бывший советник правления «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что готов стать наставником сборной Италии по футболу.

Источник: Reuters

Сборная Италии лишилась главного тренера Дженнаро Гаттузо после невыхода на чемпионат мира 2026 года. 31 марта итальянцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.) в решающем стыковом матче европейского отбора.

— Ранее я сказал «нет», потому что у меня была должность в «Роме» и я не мог совмещать две работы. Теперь я свободен, так что никогда не говори никогда, — приводит слова Раньери Sky Sport.

На вопрос о том, речь идет о работе главного тренера или менеджера, Раньери ответил: «Не знаю. Если тебе звонят, нужно просто отвечать “да”, и точка».

74-летний Раньери занимал должность советника правления «Ромы» с лета 2025 года. Он покинул свой пост в конце апреля. Ранее специалист тренировал эту команду в 2009—2011, 2019 и 2024−2025 годах.

Клаудио Раньери наиболее известен победой с «Лестером» в чемпионате Англии сезона-2015/16. В его тренерской карьере также есть трофеи в Италии и Испании, а также победа в Суперкубке УЕФА. Раньери работал с рядом ведущих клубов Европы, включая «Наполи», «Фиорентину», «Атлетико», «Валенсию», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Монако», а также сборную Греции и другие команды.