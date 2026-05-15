Смолов раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов заявил о намерении посетить чемпионат мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

«Думаю, что поеду на чемпионат мира. На турнире буду болеть за Аргентину», — приводит слова Смолова ТАСС.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 пен.).

На ЧМ-2026 Аргентина сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Федор Смолов провел за сборную России 45 матчей, в которых забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи. На ЧМ-2018 футболист сыграл в пяти встречах.

В середине апреля президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что впервые в истории чемпионата мира в перерыве финального матча будет организовано масштабное музыкальное шоу. Решающий матч пройдет 19 июля в штате Нью-Джерси на «Метлайф Стэдиум».


14 мая стало известно, что хедлайнерами в перерыве финальной встречи, который продлится 15 минут, станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Куратором шоу будет фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин.

