«Какой ЧМ без Неймара?» Форвард отреагировал на вызов в сборную

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на свое включение в заявку национальной команды на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил 34-летнего Неймара в состав национальной команды.

После объявления состава Неймар отреагировал на попадание в сборную в соцсетях, выложив видео. В ролике футболист рвет лист бумаги, где написано, что Неймара нет в списке.

«Вызов, который все мы ждали. Какой чемпионат мир без Неймара?» — подписал видео нападающий. Публикация за несколько часов собрала более миллиона лайков.

Неймар пропустил часть сезона из-за травмы. В 15 проведенных матчах за «Сантос» он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. В последний раз Неймар играл за сборную Бразилии в октябре 2023 года.

Карло Анчелотти объяснил вызов Неймара:

«Мы оценивали Неймара в течение всего года. Он важный игрок, он будет важен на этом чемпионате мира. У него такая же роль и обязанности, как и у остальных 25 игроков», — приводит слова специалиста Globo.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.


