Анчелотти извинился перед форвардом «Челси»

«Некоторые игроки, которые были с нами в этом году, не будут довольны этим списком. Мне жаль, и я хочу поблагодарить всех, кто был с нами. Конечно, нам грустно за Жоао Педро. С учетом сезона, который он провел в Европе, он, вероятно, заслуживал места в заявке. Но, к сожалению, со всей возможной осознанностью и уважением мы выбрали другого игрока. Мне очень жаль Жоао Педро и всех остальных», — сказал Анчелотти.
По данным источника, тренерский штаб Бразилии сделал выбор в пользу более опытных футболистов. В состав национальной команды, в частности, вернулся Неймар, который в последние годы часто сталкивался с проблемами со здоровьем.
Жоао Педро стал одним из самых заметных игроков «Челси» в сезоне. Лондонский клуб признал его лучшим футболистом команды по итогам голосования болельщиков.
В текущем сезоне 24-летний форвард забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в Английской премьер-лиге. Во всех турнирах на его счету 25 результативных действий.