Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на ЧМ-2026

На счету Неймара 128 матчей и 79 голов в составе сборной Бразилии. При этом последний раз за национальную команду он играл в октябре 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий, который часто получает травмы, провел за «Сантос» только 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.