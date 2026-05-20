Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обозначил условия участия Неймара в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

Накануне Анчелотти включил Неймара в состав национальной команды.

Как сообщает истточник, в прошлый четверг Анчелотти совместно с директором национальной сборной Родриго Каэтано провел видеозвонок с игроком «Сантоса». В ходе разговора тренер описал ситуацию, в которой окажется Неймар после долгого перерыва в выступлениях за национальную команду.

Ключевые условия, озвученные итальянским специалистом: Неймар не будет капитаном сборной на предстоящем мундиале, в текущем планировании стартового состава Неймар изначально не предусмотрен как основной игрок, футболисту разъяснили новые правила поведения в команде.

Таким образом, несмотря на возвращение в сборную, 34‑летняя звезда получит существенно измененный статус и роль в коллективе под руководством Анчелотти.

На счету Неймара 128 матчей и 79 голов в составе сборной Бразилии. При этом последний раз за национальную команду он играл в октябре 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий, который часто получает травмы, провел за «Сантос» только 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Подопечные Карло Анчелотти попали в группу С, где сыграют против Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.