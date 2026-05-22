«Было мучительно тяжело». Тухель — о выборе состава на ЧМ-2026

«За последние три дня было много телефонных звонков, размышлений и решений. Я взволнован и готов, потому что, когда решения приняты, это придает остроту и ясность. Не могу дождаться, чтобы сесть в самолет. Невозможно угодить всем, и в итоге мы должны выбрать состав, который нам нравится и в который мы действительно верим.



Если есть сомнения, ты не играешь на том же уровне. Все сводится к тому, кому мы доверяем, кто создавал эту культуру с сентября и на кого мы сильно полагались. Это вызов — думать о том, что думают со стороны: не загоняем ли мы себя в угол? Но дело в энергии, доверии и связи между игроками.



“Манчестер Сити” и “Арсенал” определяют себя через командную игру. Мы вместе 24/7, не как в клубном футболе с выходными. Много размышлений ушло о гибких навыках и о том, как добиться правильной химии. Думаю, мы нашли баланс. Это были трудные звонки, потому что я уважаю их как игроков и как личностей. Все они заслуживали вызова из этого списка из 55 человек, и сократить его до 26 было мучительно тяжело.



Я чувствовал эмоции во время звонков. Я звонил всем, кто был с нами, и хотел выразить признательность и уважение. Многие заслуживают быть с нами, но мы вернулись к фактам, которые видели в сентябре, октябре — в ноябре у нас было очень мало изменений. У нас были молодые игроки с голодом и волнением, и это было хорошее сочетание молодых и опытных, которое вытащило из них лучшее», — сказал Тухель.