«Было мучительно тяжело». Тухель — о выборе состава на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что формирование окончательного состава команды на чемпионат мира было для него непростым процессом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

52-летний немецкий специалист не включил в состав команды нескольких именитых игроков, среди которых Трент Александр-Арнольд («Реал»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

«За последние три дня было много телефонных звонков, размышлений и решений. Я взволнован и готов, потому что, когда решения приняты, это придает остроту и ясность. Не могу дождаться, чтобы сесть в самолет. Невозможно угодить всем, и в итоге мы должны выбрать состав, который нам нравится и в который мы действительно верим.

Если есть сомнения, ты не играешь на том же уровне. Все сводится к тому, кому мы доверяем, кто создавал эту культуру с сентября и на кого мы сильно полагались. Это вызов — думать о том, что думают со стороны: не загоняем ли мы себя в угол? Но дело в энергии, доверии и связи между игроками.

“Манчестер Сити” и “Арсенал” определяют себя через командную игру. Мы вместе 24/7, не как в клубном футболе с выходными. Много размышлений ушло о гибких навыках и о том, как добиться правильной химии. Думаю, мы нашли баланс. Это были трудные звонки, потому что я уважаю их как игроков и как личностей. Все они заслуживали вызова из этого списка из 55 человек, и сократить его до 26 было мучительно тяжело.

Я чувствовал эмоции во время звонков. Я звонил всем, кто был с нами, и хотел выразить признательность и уважение. Многие заслуживают быть с нами, но мы вернулись к фактам, которые видели в сентябре, октябре — в ноябре у нас было очень мало изменений. У нас были молодые игроки с голодом и волнением, и это было хорошее сочетание молодых и опытных, которое вытащило из них лучшее», — сказал Тухель.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с командами Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (27 июня). Матчи пройдут в Далласе, Бостоне и Нью-Йорке.

В рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Англии также проведет два товарищеских матча во Флориде против Новой Зеландии (6 июня) и Коста-Рики (10 июня).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.