Тренер сборной Аргентины рассказал о восстановлении Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о восстановлении 38-летнего нападающего национальной команды Лионеля Месси.

24 мая Месси не смог доиграть матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майми» и «Филадельфией» (6:4). Футболист покинул поле на 73-й минуте встречи и сразу отправился в подтрибунное помещение. В клубе рассказали, что у 38-летнего форварда была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. О сроках восстановления клуб сообщит позднее.

«Первые результаты не так уж плохи. Теперь нам нужно подождать и посмотреть, как он будет восстанавливаться, а также дождаться результатов дальнейших обследований, чтобы понять, подтвердят ли они первоначальные медицинские заключения», — приводит слова Скалони ESPN, ссылаясь на DSports.

В нынешнем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и семь результативных передач в составе «Интер Майами» за 14 матчей регулярного чемпионата МЛС.

Напомним, Лионель Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Первый матч аргентинцев состоится 17 июня в Канзас-Сити. Действующие чемпионы мира встретятся с Алжиром.