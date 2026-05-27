Источник: Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026

Полузащитник «Милана» Лука Модрич объявит о завершении карьеры после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сентябре хорватскому футболисту исполнится 41 год. Действующий контракт Модрича с «Миланом» истекает 30 июня, при этом у футболиста есть опция продления еще на один сезон. По информации источника, Модрич не собирается ею пользоваться.

Таким образом, на ЧМ-2026 Модрич сыграет свои последние матчи в карьере. На групповом этапе хорваты встретятся со сборными Англии (17 июня), Панамы (23 июня) и Ганы (27 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Торонто и Филадельфии.

Модрич известен по выступлениям за загребское «Динамо» (2002−2008), «Тоттенхэм» (2008−2012) и мадридский «Реал» (2012−2015). В общей сложности он сыграл на клубном уровне 932 матча, в которых забил 99 мячей и отдал 143 голевые передачи. Он выиграл с клубами 34 трофея, в том числе пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

За сборную Хорватии он провел 196 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 31 голевую передачу. Он является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира. После успеха на ЧМ-2018 в России Модрич стал обладателем «Золотого Мяча» как лучший футболист мира, обойдя в борьбе за эту награду Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

ЧМ-2026 станет для Модрича пятым мундиалем в карьере. Ожидается, что на предстоящем турнире он станет четвертым игроком в истории, который сыграет за национальную сборную не менее 200 матчей. Ранее этой отметки добились Криштиану Роналду (226) и Бадер аль-Мутава (202), также к ней вплотную приблизился Лионель Месси (198).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше