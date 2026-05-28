Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
3.34
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.36
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Неймар может пропустить начало ЧМ-2026 из-за травмы

Врач сборной Бразилии Родригу Ласмар рассказал о сроках возвращения в строй форварда национальной команды Неймара.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

34-летний форвард получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к матчам чемпионата мира. У футболиста выявлена травма икроножной мышцы. Спортсмен уже пропустил первую тренировку национальной команды в рамках подготовки к ЧМ.

«МРТ выявила травму икроножной мышцы второй степени. Неймар продолжает лечение. Ожидается, что он будет допущен к играм через две-три недели», — приводит слова Ласмара ESPN Brasil.

Неймар не примет участие в товарищеских матчах сборной Бразилии с Панамой (31 мая) и Египтом (6 июня).

Нападающий из-за травм не играл за национальную команду с ноября 2023 года. Несмотря на это, тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти включил его в список из 26 футболистов, которые отправятся на ЧМ-2026.

Предстоящий чемпионат мира станет для Неймара четвертым в карьере. Всего на счету нападающего 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.