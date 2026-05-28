Неймар может пропустить начало ЧМ-2026 из-за травмы

34-летний форвард получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к матчам чемпионата мира. У футболиста выявлена травма икроножной мышцы. Спортсмен уже пропустил первую тренировку национальной команды в рамках подготовки к ЧМ.
«МРТ выявила травму икроножной мышцы второй степени. Неймар продолжает лечение. Ожидается, что он будет допущен к играм через две-три недели», — приводит слова Ласмара ESPN Brasil.
Неймар не примет участие в товарищеских матчах сборной Бразилии с Панамой (31 мая) и Египтом (6 июня).
Нападающий из-за травм не играл за национальную команду с ноября 2023 года. Несмотря на это, тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти включил его в список из 26 футболистов, которые отправятся на ЧМ-2026.
Предстоящий чемпионат мира станет для Неймара четвертым в карьере. Всего на счету нападающего 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.