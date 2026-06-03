«Это лучший пример для ребят». Тренер Аргентины — о Месси

Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года и сыграет на своем шестом по счету мундиале, что станет историческим рекордом. Аналогичное достижение на предстоящем турнире могут установить 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
— Это лучший пример для ребят, которые смотрят на него и говорят: «Смотри, он продолжает пытаться, хочет играть, быть там». Вот это и есть лучший пример. Он почти не изменился, остается тем же самым игроком, все такой же боец. Он едет на шестой мундиаль с прежней охотой. И я не думаю, что это изменится. Это тот пример, который хочется давать молодым футболистам. Слушайте, дело не в том, сколько ты выиграл и как ты играл, а в том, как ты относишься к делу. Именно это мы и пытаемся объяснить ребятам. Они это видят, — приводит слова Скалони Ole.
Ранее сообщалось, что Месси пропустит товарищеский матч сборной Аргентины с Гондурасом в рамках подготовки к чемпионату мира из-за повреждения. Отмечается, что футболист должен восстановиться к первой игре национальной команды на ЧМ-2026. 16 июня Аргентина сыграет против Алжира в Канзас-Сити.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.