Тренер сборной Португалии: Роналду остается машиной-разрушителем

«Сейчас я смотрю на Криша в 41 год и вижу его немного другим чем 20 лет назад. Он теперь даже красивее стал. А если серьезно, амбиции и все его сильные стороны остались при нем. Скорость, может, уже не та, не 200 км/ч, а всего 195. Но это все равно очень быстро.



Как игрок Криштиану изменился. Он стал машиной по забиванию голов. Уже не столько дриблер, сколько футболист, который может разнести соперника. Если сравнивать того игрока с 17-м номером на спине и нынешнего, 41-летнего, с семеркой, я вижу ту же самоотдачу, тот же настрой, ту же внимательность к партнерам — как они себя чувствуют, все ли у них нормально, — и ту же страсть.



Пока у Криша есть физика, техника и голова, он остается машиной-разрушителем. Он всегда представляет опасность. Его уже трудно описать словами: он уникален, и вряд ли мы еще увидим кого-то похожего», — приводит слова Рикарду A Bola.