Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
3.65
Футбол. Товарищеские матчи
04.06
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Тренер сборной Португалии: Роналду остается машиной-разрушителем

Тренер вратарей сборной Португалии Рикарду рассказал, как за 20 лет изменился нападающий национальной команды Криштиану Роналду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

41-летний Криштиану Роналду вошел в итоговый состав Португалии на предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Для него это будет шестой чемпионат мира в карьере. Форвард принимал участие во всех мундиалях, начиная с ЧМ-2006 в Германии.

«Сейчас я смотрю на Криша в 41 год и вижу его немного другим чем 20 лет назад. Он теперь даже красивее стал. А если серьезно, амбиции и все его сильные стороны остались при нем. Скорость, может, уже не та, не 200 км/ч, а всего 195. Но это все равно очень быстро.

Как игрок Криштиану изменился. Он стал машиной по забиванию голов. Уже не столько дриблер, сколько футболист, который может разнести соперника. Если сравнивать того игрока с 17-м номером на спине и нынешнего, 41-летнего, с семеркой, я вижу ту же самоотдачу, тот же настрой, ту же внимательность к партнерам — как они себя чувствуют, все ли у них нормально, — и ту же страсть.

Пока у Криша есть физика, техника и голова, он остается машиной-разрушителем. Он всегда представляет опасность. Его уже трудно описать словами: он уникален, и вряд ли мы еще увидим кого-то похожего», — приводит слова Рикарду A Bola.

В 2006 году Рикарду и Роналду вместе выступали за сборную на чемпионате мира.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 143 мячами. За карьеру португальский футболист забил 973 гола.