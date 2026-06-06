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Мбаппе назвал звезд, с которыми мечтает сыграть на ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе хотел бы встретиться с Криштиану Роналду и Неймаром на чемпионате мира.

Источник: Reuters

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, с кем хотел бы сыграть на чемпионате мира, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на интервью Sorare.

«Я мечтаю встретиться с Криштиану и Неймаром на чемпионате мира», — сказал Мбаппе.

Французский нападающий отметил, что для обоих игроков предстоящий турнир может стать последним в карьере на уровне сборных.

«Это будет их последний чемпионат мира», — добавил Мбаппе.

Мбаппе играл вместе с Неймаром в «Пари Сен-Жермен». Бразилец выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год, а француз покинул команду летом 2024-го и перешел в «Реал».

Криштиану Роналду остается капитаном сборной Португалии. Нападающий ранее выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг», а сейчас играет за саудовский «Аль-Наср».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится с участием 48 сборных.