Мбаппе назвал звезд, с которыми мечтает сыграть на ЧМ

«Я мечтаю встретиться с Криштиану и Неймаром на чемпионате мира», — сказал Мбаппе.
Французский нападающий отметил, что для обоих игроков предстоящий турнир может стать последним в карьере на уровне сборных.
«Это будет их последний чемпионат мира», — добавил Мбаппе.
Мбаппе играл вместе с Неймаром в «Пари Сен-Жермен». Бразилец выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год, а француз покинул команду летом 2024-го и перешел в «Реал».
Криштиану Роналду остается капитаном сборной Португалии. Нападающий ранее выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг», а сейчас играет за саудовский «Аль-Наср».
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится с участием 48 сборных.