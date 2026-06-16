Состояние превысило $1 млрд: самые богатые футболисты ЧМ-2026

Современный футболист топ-уровня зарабатывает уже не только голами, кубками и клубными контрактами. Один получает сотни миллионов в Саудовской Аравии, другой превращает переход в американский клуб в будущую долю в бизнесе, третий вкладывается в медиа, стартапы и недвижимость. На чемпионате мира 2026 года таких игроков сразу несколько — и суммы в их финансовых биографиях иногда выглядят не менее впечатляюще, чем рекорды на поле.
Криштиану Роналду: состояние оценивается в $1,4 млрд
Сегодня Криштиану Роналду считается самым богатым действующим футболистом мира. По данным Bloomberg, состояние капитана сборной Португалии оценивается в $1,4 млрд, а годовой доход достигает $300 млн.
Путь к этому богатству начался еще в 2002 году после подписания первого профессионального контракта со «Спортингом». Затем были выступления за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и переход в саудовский «Аль-Наср». За годы карьеры Роналду заработал около $550 млн только на футбольных контрактах, а еще примерно $175 млн принесли рекламные соглашения.
Португалец давно превратил свое имя в самостоятельный бренд. Кроме спортивных доходов, он развивает собственные бизнес-проекты и активно занимается благотворительностью через фонд, который создал в 2015 году для помощи больным детям. Огромное состояние позволило ему совершать покупки, которые большинству людей сложно даже представить: например, однажды Роналду подарил своему агенту Жорже Мендешу остров в Греции стоимостью около €50 млн.
Лионель Месси: состояние превысило $1,1 млрд
Главный конкурент Роналду в футболе успешно соперничает с ним и в финансовых рейтингах. Сегодня состояние Лионеля Месси оценивается в $1,1 млрд, а годовой доход составляет около $140 млн.
В 2023 году аргентинец покинул европейский футбол и подписал контракт с американским клубом «Интер Майами». На первый взгляд его зарплата в размере $20 млн в год выглядит скромнее заработков многих звезд. Однако в соглашении предусмотрено куда более ценное условие: после завершения карьеры Месси сохранит значительную долю в капитале клуба.
Аргентинец активно готовится к жизни после футбола. В 2025 году он запустил продюсерскую компанию 525 Rosario, которая занимается производством фильмов, спортивного контента и телепроектов. Кроме того, через компанию Play Time Sports-Tech Месси инвестирует в спортивные, медийные и технологические стартапы. Отдельное место в его жизни занимает благотворительный «Фонд Лео Месси», поддерживающий медицинские проекты в разных странах.
Неймар: состояние оценивается в $425 млн
Неймар давно входит в число самых узнаваемых спортсменов планеты. Сегодня состояние капитана сборной Бразилии оценивается в $425 млн, а годовой доход превышает $100 млн.
Одним из самых важных моментов в его финансовой биографии стал переход из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. Трансфер стоимостью $263 млн до сих пор остается одним из самых дорогих в истории футбола. Помимо клубных контрактов, значительную часть доходов бразильцу приносили рекламные соглашения с крупными международными брендами.
В 2023 году Неймар продолжил карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Несмотря на серьезную травму и всего семь матчей за полтора года, за время пребывания в клубе футболист заработал около €200 млн. Кроме того, он активно инвестирует в недвижимость: владеет элитными объектами в Дубае, островом в Бразилии и крупным земельным участком в Майами.
Килиан Мбаппе: состояние превышает $250 млн
В свои 27 лет Килиан Мбаппе уже успел стать не только одним из лучших футболистов мира, но и одним из самых успешных спортсменов нового поколения. Его состояние оценивается более чем в $250 млн, а годовой доход составляет около $95 млн.
Серьезную часть заработков французу приносят рекламные контракты. Среди его партнеров — Nike, Dior, Hublot, Oakley, EA Sports и другие мировые бренды. В 2025 году Мбаппе также запустил собственную линию обуви, добавив к спортивным доходам еще одно направление бизнеса.
При этом француз активно инвестирует в проекты за пределами футбола. Через компанию Interconnected Ventures ему принадлежат футбольный клуб «Кан» и медиакомпания Zebra Valley. Кроме того, Мбаппе вкладывает средства в технологические компании, спортивные проекты и благотворительные программы. После победы Франции на чемпионате мира 2018 года он пожертвовал €350 тыс. детям с ограниченными возможностями, часть доходов его фонда до сих пор направляется на благотворительность.
Мохамед Салах: состояние приближается к $100 млн
За пределами футбольного поля Мохамед Салах давно стал национальным героем Египта. Его годовой доход оценивается в $55 млн, а общее состояние, по различным данным, приближается к отметке $100 млн.
Значительную часть заработков форвард получал благодаря контракту с «Ливерпулем», где его годовая зарплата достигала $53 млн. При этом Салах остается востребованным лицом для крупных брендов. Он сотрудничает с Adidas, Pepsi, Gucci, Oppo, Vodafone Egypt, Uber Egypt, DHL и рядом других международных компаний.
Особое место в жизни футболиста занимает благотворительность. На его средства в Египте строят школы, закупают лекарства для больниц и поддерживают социальные проекты. Благодаря этому Салах считается не только спортивной звездой, но и одним из самых влиятельных общественных деятелей региона.