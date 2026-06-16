Состояние превысило $1 млрд: самые богатые футболисты ЧМ-2026

Современный футболист топ-уровня зарабатывает уже не только голами, кубками и клубными контрактами. Один получает сотни миллионов в Саудовской Аравии, другой превращает переход в американский клуб в будущую долю в бизнесе, третий вкладывается в медиа, стартапы и недвижимость. На чемпионате мира 2026 года таких игроков сразу несколько — и суммы в их финансовых биографиях иногда выглядят не менее впечатляюще, чем рекорды на поле.