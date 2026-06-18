Тьерри Анри — о фоле Месси: Не каждый удар наказывается красной

«Намерение очень важно, если анализировать такие ситуации правильно. Если посмотреть эпизод это еще раз, то можно четко увидеть, что Лионель Месси сосредоточен на мяче и пытается совершить футбольное действие, а не навредить кому-либо.



Да, есть контакт. Да, это выглядит неловко. Но не каждое столкновение наказывается красной карточкой», — приводит слова Анри Fox Sports.