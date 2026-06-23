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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Франция — Ирак

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу с Ираком (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Франции обыграла Ирак со счетом 3:0. Мбаппе в этой встрече оформил дубль. Он отличился на 14-й и 54-й минутах матча.

На счету Мбаппе четыре забитых мяча в двух матчах турнира. Больше только у капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси (5). По три мяча у нападающего сборной Германии Дениза Ундава и форварда Канады Джонатана Дэвида.

В следующем матче сборная Франции 26 июня сыграет против Норвегии в Бостоне.

Команды Франции и Норвегии уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Ирак
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
23.06.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Арнольд
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
14′
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
54′
Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
66′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
83′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
68′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
83′
25
Магнес Аклиуш
11
Майкл Олисе
68′
20
Дезире Дуэ
10
Килиан Мбаппе
90′
9
Маркус Тюрам
Ирак
22
Ахмед Базиль
3
Хуссейн Али
23
Мерхас Доски
11
Ахмед Касем
5
Акам Хашем
14
Зидан Икбал
8
Ибраим Байеш
68′
20
Аймар Шер
18
Айман Хуссейн
26′
9
Али Аль-Хамади
16
Амир Аль-Аммари
6′
68′
21
Марко Фарджи
4
Заид Тахсин
60′
2
Ребин Сулака
24
Заид Исмаил
60′
7
Юссеф Амин
Статистика
Франция
Ирак
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
5
0
Угловые
4
2
Фолы
8
4
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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