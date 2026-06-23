Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Франция — Ирак

Сборная Франции обыграла Ирак со счетом 3:0. Мбаппе в этой встрече оформил дубль. Он отличился на 14-й и 54-й минутах матча.
На счету Мбаппе четыре забитых мяча в двух матчах турнира. Больше только у капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси (5). По три мяча у нападающего сборной Германии Дениза Ундава и форварда Канады Джонатана Дэвида.
В следующем матче сборная Франции 26 июня сыграет против Норвегии в Бостоне.
Команды Франции и Норвегии уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Дидье Дешам
Грэм Арнольд
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
14′
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
54′
Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
66′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
83′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
68′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
83′
25
Магнес Аклиуш
11
Майкл Олисе
68′
20
Дезире Дуэ
10
Килиан Мбаппе
90′
9
Маркус Тюрам
22
Ахмед Базиль
3
Хуссейн Али
23
Мерхас Доски
11
Ахмед Касем
5
Акам Хашем
14
Зидан Икбал
8
Ибраим Байеш
68′
20
Аймар Шер
18
Айман Хуссейн
26′
9
Али Аль-Хамади
16
Амир Аль-Аммари
6′
68′
21
Марко Фарджи
4
Заид Тахсин
60′
2
Ребин Сулака
24
Заид Исмаил
60′
7
Юссеф Амин
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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