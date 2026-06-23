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Барбоза заявил, что Месси закрыл вопрос сравнения с Роналду

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что Лионель Месси играет для команды и снова делает Аргентину претендентом на победу в чемпионате мира.

Источник: Reuters

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

Месси забил пять голов в двух матчах группового этапа. Сборная Аргентины обыграла Алжир (3:0) и Австрию (2:0), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

Роналду не отметился результативными действиями в матче Португалии против ДР Конго, который завершился со счетом 1:1. Во вторник португальцы сыграют со сборной Узбекистана.

«Месси — один из лучших игроков на этом чемпионате мира. Он продолжает играть на высоком уровне, это единственный игрок, который в любой момент может решить исход матча», — сказал Барбоза.

По мнению агента, Месси уже давно снял вопрос о сравнении с Роналду.

«Он играет для команды, а не для себя, и в этом главная разница с Роналду», — заявил Барбоза.

Аргентина
2:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
22.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
9′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
Австрия
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Статистика
Аргентина
Австрия
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти